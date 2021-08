Traurige Gewissheit : Nach Sturz von Kreuzfahrtschiff: Leiche von deutschem Millionär in Nordsee gefunden

Am Dienstag war der Leichnam eines Mannes an den Strand der niederländischen Insel Terschelling (Provinz Friesland) angespült worden.

Hamburg | Nun ist es traurige Gewissheit: Der Hamburger Modemillionär Kai Wünsche (81) ist bei einem Sturz von vom Kreuzfahrtschiff „MS Europa“ in der Nordsee ums Leben gekommen. Am Dienstag war der Leichnam eines Mannes an den Strand der niederländischen Insel Terschelling (Provinz Friesland) angespült worden. Am Donnerstag bestätigte die Polizei in Friesla...

