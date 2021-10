Frau getäuscht und getötet : Nach Mordfall Sarah Everard: Neue Vorschrift für Londoner Polizisten

Polizisten in London müssen nach dem aufrüttelnden Fall um die von einem Polizisten ermordete Sarah Everard ihren Umgang mit Frauen ändern.

London | Nach der aufsehenerregenden Verurteilung eines Londoner Polizisten wegen Mordes an der 33-jährigen Sarah Everard hat die Polizei in der britischen Hauptstadt neue Vorgaben für das Verhalten von Beamten gegenüber Frauen festgelegt. Polizisten in Zivilkleidung müssen gegenüber Frauen ab sofort "proaktiv" ihre Identität nachweisen, wie Laurence Taylor vo...

