Nach Festnahme von tatverdächtigem Ali B. : Mordfall Susanna: Diese Fragen sind noch offen

Ali B. wird im Irak gefasst. Der 20-Jährige steht im Verdacht, die junge Susanna ermordet zu haben. Wird er nach Deutschland ausgeliefert?

von dpa

08. Juni 2018, 20:31 Uhr

Wiesbaden | Der Hauptverdächtige im Mordfall Susanna ist gefasst. Warum die 14-jährige Schülerin aus Mainz vergewaltigt und getötet wurde und wann der Tatverdächtige Iraker Ali B. von den deutschen Behörden vernommen werden kann, ist aber noch unklar. Die Ermittler arbeiten weiter mit Hochdruck an der Aufklärung der grausamen Tat. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wann wird Ali. B. nun nach Deutschland überstellt?



Das ist eine schwierige Frage – denn ein Auslieferungsabkommen, das einen solchen Fall rechtlich regelt, gibt es nicht zwischen Deutschland und dem Irak. Hinzu kommt: Die Festnahme war in den kurdischen Autonomiegebieten, die eigene Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte haben. Bisher haben sich die irakischen Behörden nicht zu dem Fall geäußert.

Der Antrag auf eine Auslieferung sei auf den Weg gebracht, sagte eine Sprecherin der Wiesbadener Staatsanwaltschaft. Letztlich entscheide das Auswärtige Amt, ob der Irak um die Auslieferung des Tatverdächtigen gebeten werde. Wie lange das über den diplomatischen Weg geführte Auslieferungsverfahren dauern könnte, lasse sich schwer abschätzen, sagte ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft. "Mit dem Irak betreten wir da ein Stück weit Neuland. So ein Verfahren kann mehrere Tage, aber auch mehrere Wochen oder gar Monate dauern."

Ein zweiter Tatverdächtiger, ein 35-jähriger Türke, wurde am Donnerstag wieder freigelassen. Besteht nun kein Tatverdacht mehr gegen ihn?

Der 35-Jährige ist nicht mehr dringend tatverdächtig. Deshalb kam der Mann auch nicht in Untersuchungshaft. Der Flüchtling wird bei den Ermittlern aber weiter als Beschuldigter geführt und es gibt einen Anfangsverdacht, dass er etwas mit dem Verbrechen zu tun haben könnte. Er kann aber genauso gut unschuldig sein. Der Türke ist auf freiem Fuß und könnte theoretisch Deutschland verlassen.

Durfte der 20 Jahre alte Verdächtige überhaupt ausreisen?

Nach Angaben der Polizei wurde Ali B. erst nach seiner Flucht zur Fahndung ausgeschrieben – nachdem sich ein 13 Jahre alter Zeuge gemeldet hatte. Ein Haftbefehl hätte die rechtliche Handhabe gegeben, ihn an der Ausreise zu hindern.

Warum konnte die irakische Familie ohne Probleme ausreisen, obwohl die Namen auf den Flugtickets nicht mit denen auf den Ausweispapieren übereinstimmten?

Bei der Ausreise aus dem Schengen-Raum – in diesem Fall zunächst in die Türkei – überprüft die Bundespolizei die Ausweise der Reisenden. Die waren ohne Beanstandung. Es gab aber keinen Abgleich mit den Bordkarten. Ein solcher Vergleich kann nach Angaben einer Sprecherin des Bundesverbands der Luftverkehrswirtschaft am Check-In vorgenommen werden, wenn es für das Zielland entsprechende Vorgaben gibt. Im Fall der Türkei war das aber nicht vorgeschrieben.

Woher hatte die Familie des Tatverdächtigen, die als Flüchtlinge in Deutschland lebten, das Geld, acht Flugtickets zu buchen und auszureisen?

Das ist unklar und die Behörden ermitteln. "Sie müssen Geld gehabt haben, um die Tickets zu bezahlen", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Und wie kam die Familie an die diplomatischen Passierscheine?

Dieser Frage gehen auch die Ermittler noch nach. Noch ist unklar, wann, von wem und auf welcher Grundlage diese Laissez-passer-Papiere auf Arabisch ausgestellt wurden.

Warum wurde der 20-Jährige nicht abgeschoben, obwohl sein Asylantrag bereits Ende 2016 abgelehnt wurde und er polizeilich aufgefallen war?

Nach dem abgelehnten Asylantrag legte ein Anwalt für den 20-Jährigen Rechtsmittel gegen die Abschiebung ein. Seitdem ist ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden anhängig und die Abschiebung damit gestoppt.

War Susanna ein Zufallsopfer oder steckt eine Beziehungstat hinter dem Mord?

Susanna kannte den Bruder von Ali B. und hätte sich den Ermittlern zufolge auch eine Beziehung mit ihm vorstellen können. Deshalb hielt sich die 14-Jährige öfter in der Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden auf und kannte auch den mutmaßlichen Täter. Ali Bs. Bruder soll die Gefühle des jungen Mädchens aber offenbar nicht erwidert haben. Das Mädchen war jüdischen Glaubens. Es gebe aber keine Hinweise, dass die Religion bei der Tat eine Rolle gespielt habe, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Warum hat die Polizei erst viele Tage nach Verschwinden des Mädchens eine intensive Suche eingeleitet?

Wenn Jugendliche verschwinden, versucht die Polizei auch die privaten Hintergründe der Teenager in die Ermittlungen mit einfließen zu lassen, die 14-Jährige hatte etwa mehrfach die Schule geschwänzt. Die Suche in dem schwer zugänglichen Gelände und das mit Reisig überdeckte Erdloch machte es den Ermittlern auch mit Hubschrauber- und Hundeeinsatz sehr schwer, die Leiche zu finden.

Bereits mehr als eine Woche vor dem Finden der Leiche schrieb aber eine Bekannte der Tochter eine Mitteilung an die Mutter, nach der Susanna tot sei und an einem Bahngleis liege. Die Beamten konnten die Hinweisgeberin zunächst nicht befragen, weil sie im Urlaub war. Warum die Frau nicht im Urlaub befragt werden konnte ist noch unklar. Es bleibt auch die Frage offen, warum vom ersten Hinweis zu ihrem Tod bis zum Finden der Leiche mehr als eine Woche verging.

Was können die Obduktion der Leiche und die Auswertung der DNA-Spuren noch bringen?

Die Behörden erhoffen sich davon weitere Klarheit über Susannas Tod und Beweise für einen möglichen Täter. Da wird aber die lange Zeit zwischen Tod und Auffinden des Körpers zum Problem. Durch die lange Liegedauer ist es nach Angaben der Staatsanwaltschaft unklar, ob DNA-Spuren noch aussagekräftig sind.

Wie reagieren die Menschen im Raum Mainz und Wiesbaden auf den Fall?

Susanna wohnte in Mainz, dort sind nun eine Serie von Demonstrationen, Mahnwachen und Trauerkundgebungen geplant: Sie richten sich sowohl gegen illegale Einwanderung als auch gegen Ausländerhass und Rassismus. Im wenige Kilometer entfernten Wiesbaden, wo die ehemalige Flüchtlingsunterkunft des Tatverdächtigen liegt und die Leiche der 14-Jährigen in einem Waldgebiet im Stadtteil Erbenheim gefunden wurde, waren zunächst keine Kundgebungen geplant.