Stutthof-Prozess in Itzehoe : Nach Flucht im Taxi: Polizei schnappt KZ-Sekretärin

Das Verfahren wegen Beihilfe zum Mord im KZ Stutthof in mehr als 10.000 Fällen konnte am Donnerstag nicht wie geplant starten.

Itzehoe | Die zwischenzeitlich geflohene Angeklagte im Prozess um NS-Verbrechen im Konzentrationslager Stutthof ist gefasst worden. Die Polizei führe die 96-Jährige dem Gericht vor, sagte eine Sprecherin des Itzehoer Landgerichts am Donnerstag. Die angeklagte KZ-Sekretärin Irmgard F. aus dem Raum Quickborn in Schleswig-Holstein war am Donnerstag vor Beginn d...

