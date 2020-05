Mit 1,88 Promille : Zu betrunken zum Taxi fahren – Mann klaut sich fremdes Auto

Taxifahrer und Polizei wollen ihn nicht mitnehmen, da setzt sich ein Betrunkener in ein fremdes Auto – und rollt los.

von dpa

11. Mai 2020, 19:33 Uhr

Soest | Weil sich zuerst ein Taxifahrer und später Polizisten weigerten, einen betrunkenen 61-Jährigen in Warstein nach Hause zu fahren, schnappte sich der Mann kurzerhand in einer Pizzeria einen Autoschlüssel vom Tresen und rollte mit dem fremden Wagen los.

Taxifahrer hatte bereit schlechte Erfahrungen mit dem Betrunkenen

Wie die Polizei des Kreises Soest am Montag mitteilte, sprang ein Mitarbeiter noch in das anfahrende Auto und zog den Zündschlüssel ab. Der Vorfall passierte in der Nacht auf Samstag. Zuvor hatte ein Taxifahrer den 61-Jährigen mit 1,88 Promille als Gast abgelehnt.

Er hatte laut Mitteilung bereits mehrfach schlechte Erfahrungen mit dem Mann gemacht. Die alarmierte Polizei wollte den Betrunkenen – der darum bat – auch nicht nach Hause fahren. Als Beamte zum zweiten Mal anrückten, diesmal an der Pizzeria, konnten sie dem 61-Jährigen nicht mal den Führerschein wegnehmen – weil er keinen hatte.