Suche in NRW : Nackter Jogger im Wald erschreckt Frau beim Gassi gehen

Die Polizei in NRW sucht nach einem Jogger, der nackt durch den Wald gerannt ist.

von dpa

11. Mai 2020, 15:00 Uhr

Velbert | Die Polizei im Kreis Mettmann (Nordrhein Westfalen) sucht nach einem nackten Jogger. Der Unbekannte war am Samstag einer Frau (51) beim Gassigehen im Wald zwischen Velbert und Wülfrath in der Nähe von Wuppertal begegnet.





"Die Frau fühlte sich von diesem Anblick erheblich gestört und meldete den Vorfall bei der Polizei", so die Ermittler am Montag in einer Mitteilung. Da eine sofortige Fahndung keinen Erfolg brachte, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen oder Hinweisen auf die Identität des Nacktjoggers und ermittelt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Weiterlesen: Das sollten Sie machen, wenn ein Exhibitionist vor Ihnen steht