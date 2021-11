Spielwarengeschäft in NRW : Spektakulärer Einbruch: Diebe erbeuten Lego durch Loch in Mauer

Einbrecher haben am Wochenende in Lippstadt die Wand eines Spielwarengeschäfts aufgebrauchen und massenhaft Ware gestohlen.

Lippstadt | Einbrecher haben am Wochenende massenhaft Legosteine durch ein Loch in der Mauer eines Spielwarengeschäfts in Lippstadt (Kreis Soest) gestohlen. Durch die in die Wand gebrochene Öffnung von knapp einem Meter Durchmesser seien sie in das Ladengeschäft gelangt und hätten die Lego-Sets entwendet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ersten Ermittlungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.