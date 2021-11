Japan : Mutmaßlicher Zugattentäter sehnte sich nach Todesstrafe

Ein 24-jähriger Mann sticht an Halloween auf Fahrgäste in der Tokioter U-Bahn ein und legt Feuer. Er konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Tokio | Der als „Joker“ verkleidete mutmaßliche Messerstecher in Japan soll sich von seinem blutigen Angriff in einer Bahn nach eigener Aussage die Todesstrafe erhofft haben. Er habe „Menschen töten und die Todesstrafe erhalten wollen“, sagte der 24-Jährige der Polizei nach seiner Festnahme, wie japanische Medien am Montag meldeten. In der Halloween-Nacht ...

