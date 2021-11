Pandemie : Mutmaßlich gefälschte Impfpässe sichergestellt

Der Handel mit gefälschten Impfpässen scheint zu florieren. Ermittler in Niedersachsen und Hessen haben jetzt zahlreiche Wohnungen durchsucht.

Hildesheim | Zahlreiche Beweismittel im Zusammenhang mit mutmaßlich gefälschten Impfpässen haben Ermittler in Niedersachsen und Hessen beschlagnahmt. Demnach wurden am Morgen insgesamt 24 Wohn- und Gewerbeobjekte durchsucht - rund 300 Polizeikräfte waren im Einsatz, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mitteilte. Beschlagnahmt wurden unter ander...

