Kurz nach Mitternacht : Mörder von Nicole Schalla nach zwei Tagen Flucht in den Niederlanden verhaftet

Ralf Hörstemeier war 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 16-jährigen Nicole Schalla verurteilt worden, kurz vor Haftantritt flüchtete er mit seiner Partnerin. Freitagnacht wurde er nun in den Niederlanden verhaftet.

Münster | Ralf Hörstemeier ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.15 Uhr im niederländischen Enschede festgenommen worden, wie die Polizei Münster in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit den Staatsanwaltschaften aus Münster und Dortmund mitteilte. "Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte in einer ...

