Berichte über Tote : Schüsse an Moskauer Geheimdienstzentrale – ein Toter

In Moskau hat es einen Angriff auf die Zentrale des FSB gegeben, dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein.

von dpa

19. Dezember 2019, 18:31 Uhr

Moskau | Ein Unbekannter hat in Moskau einen Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB getötet. Das bestätigte der Geheimdienst am Donnerstag in der Hauptstadt russischen Agenturen zufolge. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass mindestens fünf Menschen verletzt worden seien, darunter auch zwei Geheimdienst-Mitarbeiter. Der Täter sei "neutralisiert" worden, hieß es. In der Regel bedeutet das, dass der Angreifer tot ist. Seine Identität werde noch ermittelt, hieß es. Er hat nach FSB-Angaben allein gehandelt.

AFP/STR





Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass, dass der russische Präsident Wladimir Putin über den Vorfall informiert worden sei. Mehrere russische Medien hatten zuvor über Schüsse und Schreie im Zentrum der Hauptstadt berichtet.

Berichte über mehrere Tote

Auf Videos in sozialen Netzwerken war aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, wie Menschen in Panik rennend die Flucht ergriffen. Teils gab es Berichte von angeblich drei Toten. Darunter sollen auch Polizisten beziehungsweise Mitarbeiter des nationalen Wach- und Sicherheitsdienstes FSO sein, wie das Portal der Zeitung RBK berichtete. Offiziell bestätigt war das aber nicht.





Im Radiosender Echo Moskwy war von Schreien und Schüssen am Lubjanka-Platz die Rede. Dort steht die FSB-Zentrale. Die Straßen nahe des FSB-Gebäudes im Zentrum von Moskau seien gesperrt worden, hieß es. Zudem sollen alle Zugänge zu der Zentrale verriegelt worden sein. Die Polizei habe die Passanten aufgerufen, die Umgebung so schnell wie möglich zu verlassen.