Kriminalität : Mordprozess gegen 14-Jährigen gestartet

Der Angeklagte ist Teenager. Ihm wird zur Last gelegt, einen 13-Jährigen getötet zu haben. Jetzt beginnt der Prozess gegen den Täter.

Heidelberg | Ein 14-Jähriger muss sich seit Mittwoch wegen Mordes an einem Jungen vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Der Prozess habe planmäßig begonnen, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Heidelberg. Weil der Angeklagte so jung ist, hat das Gericht die Öffentlichkeit bei dem Verfahren ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, e...

