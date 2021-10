Mehrfache Kastrationen : Mordprozess: 66-jähriger Elektriker soll Männern Hoden entfernt haben

Auftakt eines kuriosen Prozesses im München: Ein 66-Jähriger soll offenbar mehreren Männern auf Wunsch die Hoden entfernt haben. Einer von ihnen überlebte die Kastration nicht.

München | Vor dem Landgericht München II hat am Donnerstag ein bizarrer Mordprozess um Kastrationen in der Sado-Maso-Szene begonnen. Ein Elektriker soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft als medizinischer Laie Männer auf deren Wunsch hin gegen Geld kastriert haben. Einer dieser Männer soll nach dem Eingriff gestorben sein, was die Anklage als Mord durch U...

