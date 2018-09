Neue Ermittlungen gegen Manuel S. : Mordfall Peggy: Tatverdächtiger transportierte leblosen Körper in den Wald

Im Fall der getöteten Peggy hat ein Tatverdächtiger eingeräumt, den leblosen Körper in einen Wald gebracht zu haben.

von Maximilian Matthies

21. September 2018, 11:19 Uhr

Bayreuth | Vor 17 Jahren verschwand die damals neunjährige Peggy K. aus dem bayerischen Lichtenberg, jetzt gibt es in dem immer noch ungeklärten Mordfall eine neue Entwicklung. Ein Tatverdächtiger hat eingeräumt, den leblosen Körper des Mädchens in ein Waldstück transportiert zu haben. Bei dem Mann handele es sich um den 41-jährigen Manuel S.. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit.

Laut der Ermittler nannte der verdächtige Manuel S. noch den Namen einer weiteren Person, die mit dem Mordfall in Zusammenhang stehen könnte. Die Staatsanwaltschaft betonte jedoch mehrfach, dass ausschließlich gegen S. ermittelt werde.

Der 41-Jährige gestand indes nicht, Peggy getötet zu haben, er wollte die Leiche nur von einem ihm namentlich bekannten Mann übernommen haben. Wer die Leiche an S. übergeben haben soll, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit.

Das Video zeigt eine Chronik der Ereignisse im Mordfall Peggy K.: