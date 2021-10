Prozess um getötete Judith Thijsen : Mord im Klosterwald: Wieso wusste die Polizei nichts von Schrammen in Jörg N.s Gesicht?

Jörg N. soll eine junge Frau im Klosterwald in Loccum getötet haben. Am Tag des mutmaßlichen Verbrechens kehrte er mit Schrammen im Gesicht ins Maßregelvollzugszentrum zurück, sagen Zeugen. Von diesen Verletzungen erfuhr die Polizei jedoch lange nichts. Wie konnte das passieren?

Osnabrück | Am mutmaßlichen Todestag von Judith Thijsen im September 2015 hatte Jörg N. Freigang aus dem Maßregelvollzugszentrum Bad Rehburg. Gegen 17.30 Uhr will der diensthabende Pfleger ihn zurück auf der Station empfangen haben, sagte dieser am Dienstag vor dem Landgericht Osnabrück aus. Diese Uhrzeit vermerkte er im Pflegebericht – und dazu eine Notiz zu zwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.