Vertretung für Alina Merkau : Moderatorin Annika Lau feiert Comeback beim Frühstücksfernsehen

Weil sich Moderatorin Alina Markau am Freitag in den Mutterschutz verabschiedet, kehrt eine alte Bekannte in das Studio des "Frühstücksfernsehens" zurück. Annika Lau, die nach acht Jahren wieder Teil der "Familie" wird.

Berlin | Annika Lau kehrt nach acht Jahren als Moderatorin beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" zurück. Die 42-Jährige übernimmt die Vertretung ihrer Kollegin Alina Merkau, die am Freitag in den Mutterschutz geht. Die 35-Jährige erwartet ihr zweites Kind. Vor der Kamera wird Annika Lau mit Merkaus Moderationspartner Matthias Killing stehen. Im Wechsel mit Karen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.