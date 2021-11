Abschied von Joachim Löw : Hummels im modischen Mantel: Was Lukas Podolski darüber denkt

Zum Abschied von Bundestrainer Joachim Löw standen ehemalige Nationalspieler Spalier. Dabei stach der grün-beige-karierte Wintermantel von Mats Hummels heraus. Das Outfit des Dortmunders kam nicht bei allen gut an.

Wolfsburg | Thomas Müller war beim WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein nicht nur als Torschütze, sondern auch als Modeberater für Mats Hummels gefragt. "Der Poldi hat sich ein bisschen über seinen Mantel lustig gemacht und dann war der Mats so leicht unsicher und hat abgefragt, ob das so gut ist. Ich hab gemeint: 'Er kann das schon tragen.' Alles in Ordnun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.