Real, Media Markt, Saturn : Mitten im finalen Einkaufsstress: Bundesweit Probleme bei Kartenzahlung

Ausgerechnet einen Tag vor Weihnachten kommt es bundesweit zu Störungen bei der Kartenzahlung.

von Ankea Janßen

23. Dezember 2019, 13:55 Uhr

Hamburg | Einen Tag vor Heiligabend brummt in Deutschland das Einkaufsgeschäft. Auf den letzten Drücker werden noch Geschenke und Lebensmittel besorgt, damit das Weihnachtsfest perfekt wird. Und ausgerechnet am 23. Dezember ist es bundesweit in einigen Geschäften zu Problemen bei der Kartenzahlung gekommen.

Ab Mittag häuften sich auf dem Portal allestörungen.de Meldungen über Probleme bei der Sparkasse und dem Kreditkartenanbieter Visa. Auch auf Twitter sammelten sich Beschwerden genervter Kunden:

Media Markt, Saturn und Real betroffen

"Im Saturn, in dem ich gerade war, ist die Kartenzahlung ausgefallen und ich möchte die Szenen, die ich daraufhin sehen durfte, gerne als Theaterstück auf der Bühne sehen", schreibt etwas Twitter-Nutzer Robbes Pierre.





Auch bei Media-Markt scheint es zu Problemen zu kommen, wie dieser Tweet von Trillian Astra zeigt: "Bei @mediamarkt_de ist die Kartenzahlung ausgefallen. Erleben Sie jetzt: Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs."





Probleme bei Kartenzahlungsanbieter

Doch nicht nur in Elektro-Märkten kommt es am 23. Dezember zu Störungen, auch der Supermarkt-Einkauf wird plötzlich zur Geduldsprobe. Real-Kunden melden sich ebenfalls zu Wort:









Ein Real-Sprecher bestätigte unserer Redaktion Probleme bei der Kartenzahlung in einigen Märkten. "Grund soll hierfür eine Störung beim Kartenzahlungsanbieter Ingenico sein", heißt es. Mittlerweile soll der Ausfall jedoch behoben worden sein, jedoch könne es weiterhin noch zu Verzögerungen kommen. Auch eine Media-Markt-Sprecherin sagte auf Nachfrage, die Probleme beim Bezahlen seien mittlerweile gelöst.