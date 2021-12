Mr. Big unter Verdacht : Missbrauchsvorwürfe: „Sex-and-the-City“-Frauen ergreifen Partei

Dem "Sex-and-the-City"-Star Chris Noth werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Seine Kolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis solidarisieren sich mit den Opfern.

Los Angeles | Die weiblichen Stars der Serie "Sex and the City" haben sich öffentlich an die Seite der Frauen gestellt, die ihrem Serienkollegen Chris Noth sexuelle Übergriffe vorwerfen. "Wir sind zutiefst erschüttert über die Anschuldigungen gegen Chris Noth", heißt es in einer Mitteilung, die auf den Social-Media-Kanälen von Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon un...

