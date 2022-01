Prozess in den USA : Missbrauchskandal: Queen entzieht Andrew militärische Dienstgrade

Lange hatte die Queen zu ihrem zweitältesten Sohn gehalten. Doch nun geht sie auf Abstand. Andrew werde sich als privater Bürger in dem Missbrauchsprozess verteidigen, teilt der Palast mit.

London | Die britische Queen Elizabeth II. hat ihrem wegen Missbrauchsvorwürfen in den USA verklagten Sohn Prinz Andrew alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen. Andrew werde sich in dem Prozess als privater Bürger verteidigen, teilte der Buckingham-Palast in London am Donnerstag mit. "Mit der Zustimmung und dem Einvernehmen de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.