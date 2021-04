Ein Jahr nach George Floyd : Junger Afroamerikaner stirbt durch Polizeischüsse in der Nähe von Minneapolis

Knapp ein Jahr nach dem Tod von George Floyd ist erneut ein Afroamerikaner bei einer Polizeikontrolle getötet worden.

Minneapolis | Bei einer Polizeikontrolle in einem Vorort der US-Stadt Minneapolis ist ein junger Afroamerikaner getötet worden. Der 20-Jährige starb am Sonntag, nachdem ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle auf ihn geschossen hatte, wie die Polizeidirektion der Stadt Brooklyn Center im Bundesstaat Minnesota mitteilte. Am Abend versammelten sich hunderte Demonstr...

