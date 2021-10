USA : Mindestens zwei Tote nach Flugzeugabsturz auf Wohnhäuser

Bei einem Flugzeugabsturz in den USA sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Cessna war auf ein Wohnhaus in einer Kleinstadt bei San Diego in Kalifornien gestürzt.

San Diego | Beim Absturz eines kleinen Flugzeugs auf zwei Wohnhäuser in einer Kleinstadt bei San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen seien am Montag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, ihr Zustand sei unbekannt, schrieb die Stadtverwaltung von Santee auf Facebook. Auch ein Lieferwagen und ein ...

