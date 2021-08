Unwetter : Mindestens acht Tote bei Tropensturm „Grace“ in Mexiko

Wirbelsturm „Grace“ bringt starken Regen nach Mexiko und sorgt für Stromausfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche. In den USA wappnen sich die Menschen derweil vor dem Sturm „Henri“.

Veracruz | Der Tropensturm „Grace“ hat in Mexiko für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Mindestens acht Menschen kamen im Osten des lateinamerikanischen Landes ums Leben, wie die Regierung des Bundesstaats Veracruz an der Golfküste am Samstag mitteilte. Unterdessen bereiteten sich die Menschen im Nordosten der USA auf die Ankunft des Tropensturms „Henri...

