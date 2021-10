Ex-First Lady : Michelle Obama spielt in Sitcom „Black-ish“ mit

Die ehemalige First Lady Michelle Obama wird als Gaststar in einer Folge der vielfach ausgezeichneten Sitcom Black-ish zu sehen sein.

Los Angeles | Die US-Sitcom „Black-ish“ hat eine berühmte Gastdarstellerin engagiert: In der kommenden und letzten Staffel werde die frühere First Lady Michelle Obama zu sehen sein, teilten die Macher der Serie am Donnerstag auf Instagram mit. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Comedyserie wurde dazu ein Foto veröffentlicht, auf dem Obama zwischen den Hau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.