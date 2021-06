Hinweise auf islamistisches Motiv : Messerattacke in Würzburg mit drei Toten: Was wir bisher wissen

Ein Mann sticht mit einem Messer mehrere Menschen nieder. Mindestens drei überleben den Angriff in Würzburg nicht. Am Tag danach verdichten sich die Hinweise auf ein islamistisches Motiv.

Würzburg | Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg war die Polizei eigenen Angaben zufolge auch in der Nacht auf Samstag mit etlichen Einsatzkräften am Tatort, um die Hintergründe und den Ablauf des Gewaltverbrechens zu ermitteln. Es gibt Hinweise auf ein islamistisches Motiv des Angreifers. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat mit der Staatsanw...

