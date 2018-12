Versuchter Mord : Messerangriffe in Nürnberg: Verdächtiger hatte Messer bei Festnahme dabei

Am Sonntag hat sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zu Einzelheiten geäußert.

von dpa und Christopher Chirvi

16. Dezember 2018, 12:45 Uhr

Nürnberg | Nach der Messerattacke in Nürnberg haben sich am Sonntag Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Roman Fertinger, Polizeipräsident Mittelfranken, der Leitende Kriminaldirektor Thilo Bachmann sowie Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke zu der Tat geäußert.

Der Täter, ein 38 Jahre alter Deutscher ohne festen Wohnsitz, habe auch bei seiner Festnahme noch ein Messer bei sich geführt, erklärte Fertinger. Man sei sich deswegen so sicher, dass es sich beim Festgenommenen auch um den Täter handelt, da sowohl an seiner Kleidung als auch am Messer Opfer-DNA gefunden worden sei, ergänzte Bachmann.

Wie Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke erklärte, war der Verdächtige der Polizei bereits bekannt. Zuletzt 2015 wurde er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die letzte Verurteilung aus Nürnberg stammt aus dem Jahr 2005. Aktuell habe der Mann nicht mehr unter Bewährung gestanden.

Opfer mussten notoperiert werden

Der Verdächtige soll drei Frauen im Alter von 26, 34 und 56 Jahren am Donnerstagabend in kurzen Abständen binnen drei Stunden niedergestochen haben. Laut Polizei kannte er die Frauen nicht. Der Mann sitzt seit nun in Untersuchungshaft. Die Frauen erlitten Verletzungen am Oberkörper und sie mussten notoperiert werden. Sie sind aber inzwischen außer Lebensgefahr.



Nach den teils lebensgefährlichen Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg hatte die Polizei den 38 Jahre alten Tatverdächtigen am Samstag gefasst.



Zwei Tage nach den Taten waren sie ihm über einen DNA-Abgleich auf die Spur gekommen. Weil alle Opfer auf dem Nachhauseweg von den Angriffen völlig überrascht wurden, geht die Anklagebehörde in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus.

Sonderkommission und Profiler eingesetzt

Zur Aufklärung der Tat war eine Sonderkommission mit 40 Beamten eingerichtet worden. Auch sogenannte Profiler wurden dafür eingeschaltet. Diese Fallanalytiker erstellen anhand der Begehungsweise der Taten ein Profil des Täters. Der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger hatte am Freitag davon gesprochen, dass man "einige Personen im Fokus" habe.

Die Ermittler waren rasch davon ausgegangen, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelte. Der geringe zeitliche und örtliche Abstand und das immer gleiche Vorgehen hatte diese Vermutung gestärkt; später wiesen auch die Täterbeschreibungen der drei Frauen in diese Richtung. Im Stadtteil St. Johannis, wo die Tatorte lagen, hatten die Angriffe neben Entsetzen bei einigen auch Verunsicherung ausgelöst.