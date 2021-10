Kriminalität : Meistgesuchter Drogenboss in Kolumbien gefasst

Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel war der meistgesuchte Drogenboss Kolumbiens. Der Chef des sogenannten Golfclans ist nun gefasst worden. Der Staatspräsident zieht Vergleiche mit dem Fall von Escobar.

Bogota | Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss ist in einer großangelegten gemeinsamen Aktion von Polizei, Luftwaffe und Heer festgenommen worden. Der 50-jährige Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, Chef des sogenannten Golfclans, sei in der Region Uraba im Nordwesten des Landes festgesetzt worden, sagte Staatspräsident Ivan Duque am Samstagabend. Dies sei der...

