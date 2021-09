Spekulationen: Platzierte Sprengladung : Mehrere Verletzte bei schwerer Explosion in Göteborg

Am frühen Morgen hallt ein Knall durch Göteborg. Auf die Explosion folgen Flammen, manche Bewohner eines Wohnhauses retten sich durch die Fenster. Der Grund der Detonation wird noch untersucht.

Göteborg | Bei einer kräftigen Explosion mit anschließendem Feuer sind in der schwedischen Großstadt Göteborg zahlreiche Menschen verletzt worden, mehrere davon schwer. Die Detonation ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Annedal. Im Anschluss brachen Feuer in dem Gebäude aus, Bewohner retteten...

