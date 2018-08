Unglück in der Schweiz : Mehrere Tote bei Flugzeuabsturz am Vierwaldstättersee

Ein Flugzeugabsturz in der Schweiz hat mehreren Menschen das Leben gekostet. An Bord waren keine Touristen.

von dpa

04. August 2018, 15:46 Uhr

Luzern | Am Vierwaldstättersee bei Luzern in der Schweiz ist am Samstag ein Kleinflugzeug mit mehreren Insassen abgestürzt. Es gebe mehrere Tote, berichtete die Kantonspolizei Nidwalden. Das Wrack sei total ausgebrannt. An Bord seien keine Touristen gewesen, sagte ein Pressesprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Angaben konnte er zunächst nicht machen.

Das Unglück ereignete sich bei Hergiswil rund zehn Kilometer südlich von Luzern. Die Bergung der Opfer und des Wracks aus einem unzugänglichen Waldstück seien noch im Gange, teilte die Polizei mit. An der Absturzstelle sei ein Brand ausgebrochen. Mithilfe eines Löschhubschraubers seien die Flammen zunächst gelöscht worden, ehe Bergungskräfte zur Unglücksstelle vordringen konnten.