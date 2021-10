Studie : Mediennutzung mit 13 Stunden auf neuem Höchststand

Die Mediennutzung in Deutschland erreicht einen neuen Höchstwert. Die Gründe werden in der wachsenden Vielfalt an Angeboten und Endgeräten sowie dem anhaltenden Einfluss der Corona-Pandemie gesehen.

Unterföhring | Die Deutschen verbringen einer Forsa-Umfrage zufolge im Durchschnitt vier Stunden täglich mit Fernsehen und zweieinhalb Stunden im Internet. Wenn man Telefon, Smartphone, Radio und Games mitrechnet, „erreicht die Mediennutzung nach dem Rekord im vergangenen Jahr einen neuen Höchstwert: 13 Stunden am Tag“, teilte der Auftraggeber der Umfrage, Seven ...

