Tödliche Messerattacke auf Daniel H. : Medienbericht: 22-jähriger Tatverdächtiger in Chemnitz kommt frei

Die Staatsanwaltschaft hebt den Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen im Chemnitzer Tötungsdelikt zu Daniel H. auf.

von dpa

18. September 2018, 14:30 Uhr

Chemnitz | Gut drei Wochen nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen in Chemnitz kommt einer der beiden inhaftierten Tatverdächtigen frei. Nach einem Haftprüfungstermin habe das Amtsgericht Chemnitz am Dienstag den Haftbefehl gegen den 22-jährigen Iraker aufgehoben, sagte dessen Rechtsanwalt. Eine Bestätigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft gab es zunächst nicht. Zuerst hatten "Norddeutscher Rundfunk" und "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Der Anwalt von Yousif A. hatte bereits vergangene Woche eine Aufhebung des Haftbefehls beantragt. Keine der im Haftbefehl benannten Beweismittel wiesen"nur im Geringsten auf eine Tatbeteiligung" seines Mandanten hin, hieß es als Begründung. Laut Aussagen von Yousif A. war dieser zwar am Tatort, hatte das Geschehen aber nur beobachtet und sich nicht an der Tat beteiligt. Seine Aussagen sollen Zeugen gegenüber der Polizei bestätigt haben.

Der 35-jährige Daniel H. war in der Nacht zum 26. August am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstochen worden. Als tatverdächtig galten drei Asylbewerber, darunter Yousif A. Einer der Tatverdächtigen sitzt noch in Haft, der dritte ist nach wie vor flüchtig. In Chemnitz kam es nach der tödlichen Messerattacke zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen rechter Gruppierungen.