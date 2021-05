Aufregung im Netz : Kein Scherz: McDonalds verkauft jetzt einen Burger mit Spargel und Sauce Hollandaise

Die Fastfoodkette präsentiert den "Big Spargel Hollandaise". Der Preis und die Kilokalorien haben es in sich.

Berlin | Die Fastfoodkette McDonalds passt ihr Angebot den saisonalen Vorlieben an – soweit nichts Neues. Doch jetzt sorgt McDonalds mit dem aktuellen Angebot für Aufregung im Netz. Die Burger-Kreation, die nur in Deutschland verkauft wird, heißt "Big Spargel Hollandaise" und besteht – wie der Name schon verrät – neben Rindfleisch, Cheddar, Bacon und Salat aus...

