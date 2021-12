US-Justiz : Maxwells Familie will gegen Urteil in Berufung gehen

Ghislaine Maxwell spielte eine zentrale Rolle beim sexuellen Missbrauch junger Mädchen durch Jeffrey Epstein - das hat die Jury im New Yorker Prozess eindeutig festgestellt. Wie geht es jetzt weiter?

New York | Die Familie von Ghislaine Maxwell will gegen die Verurteilung der 60-Jährigen wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen in Berufung gehen. „Wir glauben fest an die Unschuld unserer Schwester - wir sind sehr enttäuscht von dem Urteil“, teilten die Angehörigen mit, wie die britische Nachrichtenagentur PA in der Nacht zum Donnerstag meldete. „Wir haben...

