Mehrere Tote und Verletzte bei Videospiel-Turnier : Massenschießerei in Jacksonville: Polizei bestätigt Tod eines Verdächtigen

Bei einem Gamer-Treffen in Florida fallen Schüsse. Es soll mehrere Tote geben. In einem Video sind die Schüsse zu hören.

von dpa

26. August 2018, 22:49 Uhr

Jacksonville | In der Stadt Jacksonville im US-Staat Florida sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Dies bestätigte die Polizei. Das Sheriffsbüro sprach am Sonntag bei Twitter von "mehreren Todesopfern". Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe, hieß es in einer Twitternachricht.

Auf Fernsehbildern war ein großes Polizeiaufgebot zu sehen. Ein SWAT-Team, also eine Spezialeinheit, suchte die Gegend ab. Die lokalen Sender WJXT und WFOX berichteten unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien getötet worden. Mehrere weitere seien verletzt worden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Die Polizei forderte die Menschen, die sich noch in dem Gebäude befanden, via Twitter auf: „Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie, wo Sie sind. Spezialkräfte durchsuchen ‚The Landing‘ systematisch. Wir holen Sie da raus. Rennen Sie bitte nicht auf uns zu. Wenn Sie sich in ‚The Landing‘ verstecken, wählen Sie den Notruf."

Medienberichten zufolge fielen die Schüsse während eines "Madden 19"-Turniers, dabei messen sich Videospieler virtuell in einem American-Football-Spiel. Auf einem Video, das von dem Wettbewerb stammen soll, hört man im Hintergrund Schüsse und Schreie. Auf der Aufnahme ist zunächst ein virtuelles Football-Spiel zu sehen, dann fallen offenbar die Schüsse.

Der Organisator des Videospiel-Wettbewerbs in der Stadt hatte zuvor erklärt, es sehe so aus, als seien bei dem Event Schüsse gefallen.



Dem Tweet zufolge wurde der Gamer Drini Gjoka bei der Schießerei an der Hand getroffen. Er selbst berichtete auf Twitter: „Ich hatte so ein Glück. Die Kugel traf meinen Daumen.“

Das Einkaufs- und Vergnügungszentrum mit dem Namen "The Landing" befindet sich im Zentrum der Stadt an dem St. Johns Fluss. Jacksonville liegt im Norden Floridas und hat rund 880.000 Einwohner. Ein Video einer amerikanischen Journalistin zeigt die Absperrung der Polizei rund um das Einkaufszentrum in Jacksonville.

Der Bundesstaat war am 14. Februar Schauplatz eines Blutbades mit 17 Toten. An der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland erschoss ein 19-Jähriger damals 14 Jugendliche und 3 Erwachsene. Nach der Tat kam es landesweit zu zahlreichen Demonstrationen.

US-Präsident Donald Trump ist über die Situation in der Stadt Jacksonville unterrichtet worden. Das teilte seine Sprecherin Sarah Sanders am Sonntag mit. Nach ähnlichen Vorfällen hatte es in jüngerer Vergangenheit hitzige Diskussion über die laxen Waffengesetze in den USA gegeben. Trump war kritisiert worden, weil er keine Verschärfungen auf den Weg brachte.