Wann kommt „Black Widow“? : Phase 4: Alle Planungen für das Marvel-Film-Universum im Überblick

Was kommt nach Avengers: Endgame? Wann kommt Black Widow ins Kino? Überblick über das „Marvel Cinematic Universe“.

von Manuela Kanies

21. Januar 2021, 03:00 Uhr

Berlin | Achtung, es folgen Spoiler!

Das Marvel-Film-Universum umfasst drei abgeschlossene Filmphasen und die angekündigte Phase vier. Mit „Avengers: Endgame“ endet zwar Phase 3 nicht offiziell, aber der Film beendet eine elf Jahre andauernde Ära mit dem Tod einiger Helden. Offiziell ist Phase 3 erst seit „Spider-Man: Far from home“ beendet.

Der zweite Einzelfilm über Peter Parker (Tom Holland) lief am 5. Juli 2019 in den deutschen Kinos an und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Ereignisse aus „Avengers: Endgame“. In „Spider-Man: Far from home“ trifft Peter Parker auf einen mysteriösen Superhelden und ein skurriles Monster - während seiner Klassenfahrt.

Marvel-Film-Universum: Phase 4

Phase 4 umfasst bislang acht bestätigte Filme - die Planungen gehen erst einmal bis ins Jahr 2022.

Hier die bislang festgelegten Termine für die Kinostarts in den USA, aufgrund der Corona-Pandemie kam 2021 keine Marvel-Filme ins Kino bzw. zu den Streaming-Portalen:

6. Mai 2021: Black Widow

8. Juli 2021: Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings

4. November 2021: Eternals

16. Dezember 2021: Spider-Man 3

24. März 2022: Doctor Strange: The Multiverse of Madness

6. Mai 2022: Thor 4: Love and Thunder

8. Juli 2022: Black Panther 2

11. November 2022: Captain Marvel 2

Aufgrund der Pandemie ist es aber auch denkbar, dass die Filme direkt beim Streamingdienst Disney + veröffentlicht werden.

Überraschend wurde auf der Comic Con in San Diego im Juli 2019 bekannt gegeben, dass Oscarpreisträger Mahershala Ali den Vampirjäger Blade verkörpern soll. Und auch die Fantastic Four sollen in das Marvel-Film-Universum integriert werden.

Thor 4

Überraschend wurde im Juli 2019 bekanntgegeben, dass es einen vierten Einzelfilm über Thor geben soll. Davor war lange unklar, ob der Donnergott überhaupt noch einen Auftritt in dem Marvel-Film-Universum bekommen soll. Chris Hemsworth ist natürlich wieder als Held aus Asgard dabei, Regie führt Taika Waititi. Damit ist das Erfolgsduo von Thor 3 vereint. Weitere Bestätigungen anderer Schauspieler wie Tessa Thompson als Valkyrie und Jeff Goldblum als Grandmaster stehen noch aus.

Guardians of the Galaxy

Die „Guardians of the Galaxy“ um Peter Quill (Chris Pratt), Drax, Gamora, Mantis, Groot und Rocket Racoon bekommen einen dritten Einzelfilm - das steht schon lange fest. Nun wurde auch bekannt, dass der Regisseur der anderen beiden Teile, James Gunn, wieder mit an Bord ist. Aufgrund einer unglücklichen Aussage auf Twitter vor einigen Jahren hatte Disney ihn rausgeworfen, nun aber wieder eingestellt. James Gunn hat die Drehbücher für die Guardians mitgeschrieben, deshalb dürfte diese Nachricht bei den Fans für Erleichterung sorgen.

Inhaltlich wird es interessant, wie es in dem dritten Film weitergeht. Knüpft er direkt an die Ereignisse von „Avengers: Endgame“ an? James Gunn hat bereits mehrfach betont, dass der dritte Film die Geschichte um die Guardians zu Ende erzählen soll. Es ist also unklar, wie es danach weitergeht. Auch unklar ist, ob Donnergott Thor (Chris Hemsworth) einen Auftritt in „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ bekommt.

Black Widow

Die Fans haben ihn lange gefordert, nun soll er wirklich kommen: der Einzelfilm um Spionin Black Widow (Scarlett Johansson). Allerdings soll er ein Kapitel aus Natascha Romanovs Vergangenheit erzählen, alles andere wäre nach „Endgame“ auch nicht möglich. Neben Scarlett Johansson sollen noch Florence Pugh, David Harbour und Rachel Weisz mitspielen. Wahrscheinlich werden die Fans erfahren, wie Black Widow zu S.H.I.E.L.D. kam - und vielleicht wird endlich mal geklärt, was mit ihr und Hawkeye in Budapest passiert ist.

Die Eternals

Die Alienrasse Eternals tauchte bereits einmal auf: Schurke Thanos (Josh Brolin) ist einer von ihnen. Ihn sehen wir hoffentlich nicht wieder, seine langlebigen und widerstandsfähigen Kollegen haben auch eher heroische Motive. In den Marvel-Comics entstanden die Eternals aus den Experimenten der Celestials, zu denen Peter Quills Vater Ego gehört, und sie beschützen die Menschen seit Jahrtausenden. Als erste Prominente hat Angelina Jolie für eine Rolle unterschrieben.

Doctor Strange

Auch der zweite Einzelfilm um den Meister der mystischen Mächte, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), ist schon lange beschlossene Sache. Er dürfte wohl gegen seinen einstigen Kumpanen Mordo antreten, mithilfe seiner Gefährten Wong und Christine Palmer. Der Film soll aber frühestens 2021 in den Kinos anlaufen. Vielleicht muss sich Doctor Strange dann auch mit ein paar Zeitlöchern aus „Avengers: Endgame“ beschäftigen.

Black Panther

Nachdem „Black Panther“ mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,3 Milliarden Dollar der erfolgreichste Einzelfilm des Marvel-Film-Universums war, war schnell klar, dass er eine Fortsetzung bekommt. Worum es darin geht, ist noch ungewiss.

Shang-Chi

Mit Shang-Chi zieht ein Neuling ins Marvel-Film-Universum ein - und der erste asiatische Superheld. In den Comics ist Shang-Chi ein chinesischer Kung-Fu-Meister und musste seinen eigenen Vater bekämpfen. Wie er ins MCU passt, ist aber noch unbekannt.

Captain Marvel und die Avengers

Die ebenfalls kommerziell erfolgreiche „Captain Marvel“ bekommt auch einen zweiten Solofilm spendiert, darüber hinaus wird erwartet, dass sie die Avengers in Zukunft anführt. Doch wird es überhaupt einen fünften Avengers-Film geben? Das ist noch unklar. Ebenso unklar ist, ob die X-Men Einzug in das Marvel-Film-Universum halten werden. Da der Konzern Disney, dem das Marvel-Filmstudio gehört, nun auch Sony und 20th Century Fox gekauft hat, denen die Filmrechte an den X-Men gehören, ist es denkbar, dass sie ebenfalls Filme bekommen. Wann, ist allerdings noch nicht bekannt.

Serien auf Disney+

Disney stellt seinen eigenen Streamingdienst auf die Beine. Er soll in den USA bereits Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2020 seinen Dienst aufnehmen. Für Marvel-Fans ist das eine gute Nachricht, denn es sollen Serien zu folgenden Superhelden folgen: Scarlet Witch und Vision, Loki, Falcon und der Winter Soldier sowie Hawkeye.

In Falcon und Winter Soldier spielen Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier) und Daniel Brühl (Baron Zemo) mit. Für WandaVision schlüpfen Elizabeth Olsen und Paul Bettany erneut in ihre alten Rollen als Scarlett Witch und Vision. Tom Hiddleston spielt zur Freude aller Fans wieder den Halbgott Loki. Jeremy Renner verkörpert erneut Hawkeye für seine Serie, in der sein Schützling Kate Bishop eingeführt wird.

Folgende Serien starten 2021:

15. Januar 2021: WandaVision

19. März 2021: The Falcon and the Winter Soldier

Mai 2021: Loki

Sommer 2021: What if?

Ende 2021: Hawkeye

Marvel-Serien

Außerdem gehören zum Marvel-Film-Universum noch die Netflix-Serien „Daredevil“, „Jessica Jones“, „Luke Cage“, „Iron Fist“, „The Punisher“ und „The Defenders“. „Daredevil“, „Luke Cage“ und „Iron Fist“ wurden mittlerweile von Netflix abgesetzt, auch von den „Defenders“ wird es keine zweite Staffel geben. Dazu kommen noch „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“ und „Marvel’s Agent Carter“.

Phase 1

Diese Filme gehören zu Phase 1:

„Iron Man“, „Der unglaubliche Hulk“, „Iron Man 2“, „Thor“, „Captain America: The First Avenger“, „Marvel’s The Avengers“.

Phase 2

„Iron Man 3“

„Thor 2: The Dark World“

„Captain America 2“

„Guardians of the Galaxy“

„Avengers 2: Age of Ultron“

„Ant-Man“

Phase 3

„The First Avenger: Civil War“

„Iron Man“ Tony Stark und „Captain America“ Steve Rogers streiten sich über einen Plan der Regierung, die Einsätze der Avengers zu beschränken, es kommt zur Auseinandersetzung zwischen den beiden.

„Doctor Strange“

„Guardians of the Galaxy Vol. 2“

„Spider-Man: Homecoming“

„Thor 3: Ragnarok“ (deutsch: Thor 3: Tag der Entscheidung)

„Black Panther“ (15. Februar 2018)

„Avengers: Infinity War“ (26. April 2018)

„Ant-Man and the Wasp“ (4. Juli 2018)

„Captain Marvel“

„Avengers 4: Endgame“

„Spider-Man 2: Far from home“

Der Film „Inhumans“ (ursprünglich für den 12. Juli 2019 geplant) wurde gestrichen. Dafür gibt es eine TV-Serie über die „Inhumans“, die mangels Erfolg aber bereits wieder abgesetzt wurde.