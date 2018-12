USA : Weil er den Weihnachtsmann leugnete: Mann landet im Gefängnis

Kindern vor einer Kirche in Texas teilte der 31-jährige Mann mit, dass der Weihnachtsmann gar "nicht echt" sei.

von dpa

09. Dezember 2018, 08:36 Uhr

Washington | Weil er Kindern vor einer Kirche in Texas erzählt hatte, dass der Weihnachtsmann nicht existieren soll, ist ein 31-Jähriger hinter Gittern gelandet. Der Mann hatte nach Medienberichten am Samstag mit zwei Unterstützern in Cleburne im Norden von Texas Besuchern eines "Frühstücks mit dem Weihnachtsmann" lautstark mitgeteilt, dass der Weihnachtsmann "nicht echt" sei. Nach mehreren Beschwerden klickten schließlich die Handschellen für den Weihnachtsmann-Leugner. Gegen den Santa Claus zu protestieren, gehe gar nicht, wurde Bürgermeister Scott Cain zitiert.