Festnahme südlich von Hamburg : Mann in Lagerhalle im Norden getötet: Tatverdächtiger in JVA Neumünster

In einer Lagerhalle in Neumünster ist ein 31-Jähriger tot aufgefunden wurden. Ein tatverdächtiger Landsmann wurde auf der A7 südlich von Hamburg gefasst. Er war bewaffnet, alkoholisiert und leistete Widerstand.

Neumünster | Nach einem Tötungsdelikt am Neujahrstag in Neumünster in Schleswig-Holstein hat die Polizei Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach steht ein Moldawier (32) im Verdacht, seinen Landsmann in einer Lagerhalle getötet zu haben. Er wurde Sonntagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Die Haftrichterin folg...

