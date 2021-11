Unfälle : Mann in Höhle verunglückt: Große Rettungsaktion in Wales

Wie die BBC berichtete, ist ein Mann am Samstag in eine Höhle gestürzt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Nun sind Helfer angerückt.

Penwyllt | Mit einer großen Rettungsaktion haben Helfer am Montag versucht, einen verunglückten Mann aus einer Höhle in Wales zu retten. Wie der Sender BBC berichtete, soll sich der Unfall bereits am Samstag ereignet haben. Der Mann habe sich bei einem Sturz Verletzungen zugezogen und könne die Höhle nicht mehr aus eigener Kraft verlassen, hieß es im Bericht....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.