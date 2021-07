Tierangriff in Alaska : Mann wurde wochenlang von einem Bären verfolgt

Schlafentzug und wenig Munition: Ein Mann wurde verletzt in der weiten Wildnis Alaskas von einem Helikopter gerettet. Zuvor war er wochenlang von einem Bären bedrängt worden. Die Rettung kam in letzter Sekunde.

Alaska | Viele sehnen sich nach den Weiten Alaskas, in denen sie sich entfernt vom Stress des Alltags gegen die Natur behaupten können. Oder diesen Eindruck wecken zumindest die vielen Survivalserien der letzten Jahre. Dass die wilde Natur nicht so idyllisch ist, wie wir sie in Deutschland kennen, beweist die folgende Geschichte aus Alaska. Zum Weiterlesen:...

