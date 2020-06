Acht Betroffene in Kalifornien : Mann gibt Obdachlosen vergiftetes Essen und filmt sie

Unter falschem Vorwand hat ein Mann Obdachlose zum Essen von vergifteten Lebensmitteln verführt.

von dpa

12. Juni 2020, 11:10 Uhr

Los Angeles | Ein Mann in Kalifornien soll mindestens acht Obdachlosen vergiftetes Essen gegeben und dann ihr Leiden gefilmt haben. Gegen den 38-Jährigen sei nun Anklage erhoben worden, teilte die Bezirksstaatsanwaltschaft von Orange County am Donnerstag (Ortszeit) mit. Mehrere Opfer mussten nach der Tat in Krankenhäusern behandelt werden, hieß es weiter.

Unter Vorwand zum Essen verführt

Der Beschuldigte habe dem Essen eine Substanz beigemischt, die "doppelt so stark ist wie das von der Polizei verwendete Pfefferspray", hieß es. Einigen Obdachlosen habe der Mann zuvor gesagt, sie würden an einem Wettstreit um scharfes Essen teilnehmen, anderen habe er Bier gegeben, um sie dazu zu verleiten, das heimlich vergiftete Essen zu sich zu nehmen.

Wehrlose Opfer

Einige Obdachlose erlitten heftige Schmerzen, Atembeschwerden oder mussten erbrechen. "Diese Menschen wurden als Opfer ausgesucht, weil sie wehrlos sind", sagte der zuständige Bezirksstaatsanwalt Todd Spitzer. Es handele sich hier um eine "verzerrte Form der Belustigung". Die Behörden suchen derzeit nach möglichen weiteren Opfern. Der Mann sei bereits im Mai festgenommen worden. Bei einer Verurteilung drohten ihm bis zu 19 Jahre Haft.