Seit 2014 im Dienst : Nach Vergleich zwischen Merkel und Hitler: Maltas Botschafter tritt zurück

Maltas Botschafter Michael Zammit Tabona ist seinen Job los – weil er die Kanzlerin mit Adolf Hitler verglichen hat.

von afp

11. Mai 2020, 08:23 Uhr

Malta | Maltas Botschafter in Finnland ist laut einem Medienbericht zurückgetreten, nachdem er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Adolf Hitler verglichen hat. "Vor 75 Jahren haben wir Hitler gestoppt. Wer wird Angela Merkel stoppen? Sie hat Hitlers Traum erfüllt! Europa zu kontrollieren", schrieb Michael Zammit Tabona im Onlinedienst Facebook laut einem Bericht der Zeitung "Times of Malta" am Sonntag.

Entschuldigung an Deutschland geschickt

Der Facebook-Beitrag wurde inzwischen gelöscht. Der Diplomat war seit 2014 als Botschafter in Finnland im Dienst. Maltas Außenminister Evarist Bartolo sagte der "Times of Malta", dass an Deutschland eine Entschuldigung geschickt werde.