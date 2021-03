Beginn der Testpflicht : Zwei Deutsche auf Mallorca positiv auf Corona getestet – jetzt müssen sie ins Quarantäne-Hotel

Zwei Deutsche auf Mallorca müssen den Urlaub im "Corona-Hotel" unfreiwillig verlängern.

Palma/Frankfurt | Auf die Urlaubsrückkehrer aus Mallorca und anderen ausländischen Feriengebieten wartet am Dienstag bereits die (Bundes-)Polizei: Direkt am Gate wurden ankommende Reisende bei der Ankunft etwa am Frankfurter Flughafen kontrolliert und mussten vor dem Gang zum Gepäckband einen negativen Corona-Test nachweisen. "Jeder Passagier muss nachweisen, dass e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.