Balearen noch Risikogebiet : Osterurlaub auf Mallorca möglich? Diese Hotels wollen wieder öffnen

Mallorca ist vom Tourismus abhängig und will die Deutschen trotz Beschränkungen noch zu Ostern auf die Insel locken.

Palma de Mallorca | In gut einem Monat stehen die Osterfeiertage an. Normalerweise verbringen viele Deutsche ihren Oster-Urlaub auf der Balearen-Insel Mallorca, doch seit dem Ausbruch des Coronavirus ist alles anders. Aktuell wird in Deutschland beraten, ob und wie man die Osterfeiertage zusammen feiern kann und in welcher Form Reisen jeglicher Art überhaupt infrage komm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.