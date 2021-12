Monsun : Malaysia: Tote und Vermisste bei schweren Überschwemmungen

Mehrere Tote, Dutzende Vermisste und Zehntausende Menschen in Notunterkünften - in manchen Teilen Malaysias gingen noch nie da gewesene Regenmengen nieder.

Kuala Lumpur | Nach tagelangen sintflutartigen Monsun-Regenfällen ist es in Teilen Malaysias zu schweren Überflutungen gekommen. Betroffen seien sieben Bundesstaaten und die Hauptstadt Kuala Lumpur, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Bernama am Montag. Mehr als 40.000 Menschen hätten vor den Fluten in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden müssen, h...

