"Maklerfotos aus der Hölle" : Albträume zur Miete: Diese Wohnungen werden tatsächlich angeboten

Wandfarben, die Kopfschmerzen auslösen oder Kühlschränke als Balkonstütze: Eine Auswahl der "Maklerfotos aus der Hölle".

von Mark Otten

04. Oktober 2019, 11:27 Uhr

London/Hamburg | Als der Engländer Andy Donaldson vor einigen Jahren eine Wohnung in London suchte, durchforstete er dazu verschiedene Maklerportale. Was er dort zu sehen bekam, konnte er kaum fassen: Die Makler versuchten nicht einmal, die teilweise völlig geschmacklosen oder heruntergekommenen Wohnungen und Häuser ansprechend darzustellen und stellten die unfreiwillig komischen Bilder einfach ins Netz. (Weiterlesen: Brückentage 2020 in Meck-Pomm – So verlängern Sie Ihren Urlaub)





Donaldson ging weiter auf die Suche, sammelte weltweit schräge Maklerfotos und veröffentlichte 2015 das Buch "Maklerfotos aus der Hölle". Nun ist die Fortsetzung "Noch mehr Maklerfotos aus der Hölle" erschienen. Dort unter anderem zu sehen: Klo und Dusche direkt neben der Küchenzeile, völlig verschimmelte Wände und Decken, ekelhafte Badezimmer und noch mehr peinliche Ausbauten von Hobby-Handwerkern. Das Ergebnis: Ein Wechselbad aus Lachen, Ekel und ungläubigem Staunen. Außerdem führt Donaldson einen Blog mit weiteren Fotos. (Weiterlesen: Programm erzeugt täuschend echte Porträts – Erkennen Sie den Unterschied?)