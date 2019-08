Zu viele Unfälle : Mailand verbietet E-Roller – So müssen die Anbieter nacharbeiten

E-Scooter nehmen in immer mehr Städten Fahrt auf. In Mailand müssen die Roller künftig jedoch stehen bleiben.

von afp und maba

16. August 2019, 09:38 Uhr

Mailand | Die Behörden in Mailand haben die Nutzung von Elektrorollern in der norditalienischen Wirtschaftsmetropole vorläufig untersagt. Das Verbot gelte so lange, bis Hinweisschilder mit Regeln für die Nutzung der Fahrzeuge angebracht sind, berichteten italienische Medien am Donnerstag, darunter der Corriere della sera.

E-Scooter in Deutschland E-Scooter wurden in Deutschland Mitte Juni zugelassen. Schnell entbrannte auch hier eine Debatte um die Sicherheit der elektrischen Tretroller aus – zumal die Fahrzeuge immer häufiger auf den Straßen zu sehen sind, insbesondere in Großstädten.Eine bundesweite Statistik gibt es noch nicht. Technisch gesehen hält der TÜV Rheinland die in Deutschland bisher zugelassenen Modelle für sicher. Unfälle geschähen fast ausschließlich durch Fehler der Fahrer oder anderer Verkehrsteilnehmer.

Laut der italienischen Tageszeitung wurde den Anbieter untersagt ihre E-Scooter zu vermieten, bis die gesetzlich vorgeschriebenen Schilder angebracht sind. Die Roller müssen demnach innerhalb von drei Tagen aus dem öffentlichen Raum entfernt werden.

(Weiterlesen: Polizei: Viele E-Scooter-Fahrer brechen Verkehrsregeln)

E-Scooter dürfen in Italien seit Juni nur in Fußgängerzonen, auf Fußgänger- und Radwegen sowie in Tempo-30-Bereichen fahren. Zudem müssen die Kommunen die Nutzungsregeln öffentlich sichtbar anbringen.

In Mailand können Nutzer seit Oktober zwischen sechs Anbietern von E-Scootern wählen. Trotz Beschränkungen wie Tempolimits wurde ein Fußgänger beim Zusammenstoß mit einem Elektrorollern verletzt. Zudem ermittelt die Mailänder Staatsanwaltschaft, ob sich die Anbieter von E-Scootern an die gesetzlichen Vorschriften halten. In Deutschland sind E-Roller seit Juni dieses Jahres zugelassen.

(Auch interessant: Der E-Scooter-Hype erfasst das Land – Was rollt da auf uns zu?)

Laut Corriere della sera hat sich die Anzahl der E-Roller in Italien in den vergangenen eineinhalb Jahren versechsfacht. Dabei beruft sich die Zeitung auf Daten des Smart Mobility Reports, wonach die Zahl von 500 Rollern im Jahr 2017 auf 2300 Fahrzeugen im Jahr 2018 anstieg. Aktuell seien 3150 E-Scooter in dem Land verfügbar – 70 Prozent davon in Mailand. Die Unternehmen planen darüberhinaus, ihre Flotte zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen, heißt es weiter.





Weiter erklärt die Zeitung, dass Ende Juli in Mailand in ersten Tests E-Scooter nur noch in Fußgängerzonen und und mit einer Höchstgeschwindigkeit von sechs Stundenkilometer fahren durften. Das Fahren auf Bürgersteigen wurde verboten, bei Missachtung drohe ein Bußgeld von 26 Euro.