E-Mail an Pflegefamilie : Gewalttätige Sekte behauptet: Wir haben vermisstes Mädchen aufgenommen

Offenbar ist das Rätsel um die verschwundene Elfjährige gelöst. In einer E-Mail der Sekte "Zwölf Stämme" heißt es, dass sich das Mädchen bei ihren leiblichen Eltern befindet.

Holzheim | Die Polizei in Bayern hatte mit einem Aufgebot von rund 100 Einsatzkräften nach einem verschwundenen Mädchen bei Dillingen an der Donau gesucht. Die Elfjährige sei am Samstagnachmittag in Holzheim zum Joggen aufgebrochen und nicht wiedergekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie nun der Bayerische Rundfunk berichtet, befindet sich das Mädchen be...

