Neue Familienaufstellung : Bei Madame Tussauds: Harry und Meghan bereits von der Familie getrennt

So schnell kann es gehen: Die Ankündigung von Prinz Harry und Meghan hat auch für eine andere Institution Konsequenzen.

von dpa und afp

10. Januar 2020, 07:14 Uhr

London | Die Wachsfiguren von Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Donnerstag bei "Madame Tussauds" in London vom Rest der königlichen Familie getrennt worden. Damit wollten die Betreiber des Wachsfigurenkabinetts auf den überraschenden Rückzug des Herzogs und der Herzogin von Sussex – so ihr offizieller Titel – von ihren royalen Aufgaben reagieren. Das Paar will eigene Wege gehen und sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika leben.

Gespannt auf das neue Kapitel

Zuvor standen Harry und Meghan aus Wachs neben Königin Elizabeth II. und Prinz Philip. Genau wie der Rest der Welt habe man auf die überraschenden Neuigkeiten der Royals reagiert, sagte der Geschäftsführer von "Madame Tussauds", Steve Davies.

Diese Entscheidung gelte "mit sofortiger Wirkung", erklärte Davies. Dennoch blieben Harry und Meghan "natürlich wichtige Bestandteile" der Ausstellung. Madame Tussauds sei gespannt auf das neue "Kapitel" im Leben des Paares. Auf seiner Website machte das Museum am Donnerstag auch weiter Werbung mit Bildern der Wachsfiguren von Harry und Meghan.