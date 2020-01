Übers Internet : MDR erhält Angebot für Schmuckstücke aus Grünem Gewölbe

Zuvor war bereits eine israelische Sicherheitsfirma von derselben Quelle kontaktiert worden.

von dpa und afp

13. Januar 2020, 09:58 Uhr

Die Polizei prüft ein angebliches Kaufangebot an die Redaktion der MDR-Sendung "Kripo live" für aus dem Dresdner Grünen Gewölbe gestohlenen Schmuck. "Im Moment können wir noch nicht einschätzen, ob das Trittbrettfahrer sind oder ob da was dran ist", sagte ein Sprecher der Polizei in Dresden am Montagmorgen. Der MDR hatte am Sonntagabend über das angebliche Kaufangebot berichtet.

Weiterlesen: Schmuckstücke aus Grünem Gewölbe in Israel angeboten



Dem Bericht zufolge hatte zuvor eine israelische Sicherheitsfirma "über dieselbe verschlüsselte Mailadresse" ein anonymes Kaufangebot über demnach neun Millionen Euro für zwei Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe erhalten. Im Rahmen der Recherche zu dem Fall habe die Redaktion von "Kripo live" die Mailadresse kontaktiert und schließlich ein drittes Schmuckstück angeboten bekommen. "Auch dafür verlangten die mutmaßlichen Täter die Zahlung von mehreren Millionen Euro in Bitcoins", berichtete der MDR.

Was steckt hinter dem Angebot?

In einer nachfolgenden Mail sei die Forderung plötzlich auf eine deutlich geringere Summe gesunken. Außerdem habe der Anbieter auch grobe räumliche Angaben übermittelt, wo das angebotene Schmuckstück zu finden sei. In einer weiteren Mail sei schließlich mit einer Zerstörung der Juwelen gedroht worden: "Wir werden bald die Diamanten herausschneiden und sie neu schleifen", zitierte die MDR aus der E-Mail der vermeintlichen Diebe.

dpa/Staatliche Kunstsammlungen Dresden





Die Redaktion hat den E-Mail-Wechsel nach eigenen Angaben umgehend an die Sonderkommission "Epaulette" der Dresdner Polizei weitergeleitet. Die Polizei hat demnach darum gebeten, Teile aus den E-Mails, die Täterwissen enthalten könnten, nicht zu verbreiten, und prüft nun den Inhalt des E-Mail-Verkehrs.

Ende November waren Einbrecher durch ein Fenster in das Grüne Gewölbe im Residenzschloss der sächsischen Hauptstadt eingedrungen. Binnen Minuten stahlen sie aus einer Ausstellungsvitrine historischen Juwelenschmuck von großem Wert. Anschließend flohen sie mit einem Auto. Für Hinweise auf die unbekannten Täter wurde eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt.