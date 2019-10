Das Duell um die Welt : Joko und Klaas lassen H.P. Baxxter und Mario Basler leiden

Am Samstag läuft ein neues "Duell um die Welt". Für Joko und Klaas kämpfen unter anderem H. P. Baxxter und Mario Basler.

von Daniel Benedict

02. Oktober 2019, 00:06 Uhr

Berlin | Ende August startete die siebte Staffel der ProSieben-Show "Das Duell um die Welt". Charlotte Roche überlebte zum Auftakt einen Bungee-Sprung an Haken, die sie sich vorher ohne Betäubung in den Rücken hatte stechen lassen. Und eigentlich ist die Show damit auserzählt. Nie wieder werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf jemanden finden, der etwas Vergleichbar Irrsinniges tut.

Das Duell um die Welt: Wer tritt an?

Versuchen müssen sie aber natürlich trotzdem. Und deshalb hat Joko Winterscheidt sich an H. P. Baxxter und Mario Basler gewandt. Der der Scooter-Frontmann zieht für Jokos Team in Polens gruseligstes Gruselhaus, der Fußballer muss in Mexiko explosive Hammerschläge absolvieren. Im Team Klaas wird – so heißt es in der ProSieben-Ankündigung – der Schauspieler Edin Hasanović "im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft hängen gelassen".

Luft! Jeannine Michaelsen als Unter-Wasser-Eiskönigin

Außerdem erwischt es mit Jeannine Michaelsen eine langjährige Kollaborateurin der Entertainer. Die Moderatorin übernimmt eine Aufgabe, an der Klaas Heufer-Umlauf in einer früheren Folge nach Luft schnappend gescheitert war: Vor den Lofoten soll sie 20 Meter unter einer geschlossenen Eisdecke durchtauchen. Ein hübsches Gimmick, an das bei Klaas' Auftritt noch niemand gedacht hatte: Michaelsen muss dabei ein Elsa-Kostüm tragen und im Eiswasser ein Musik-Video drehen. Schließlich freuen auch Joko und Klaas sich auf den anstehenden Filmstart von "Die Eiskönigin 2".

„Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ läuft am Samstag, 5. Oktober, 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

